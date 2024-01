Diesem gefährlichen Trugschluss sitzen Firmen auf

Zu wissen, was die Mitarbeiter denken, sei in der jetzigen Phase enorm wichtig, betonen die teamecho-Gründer. „Wer in der Nacht mit dem Auto auf einer kurvigen Bergstraße unterwegs ist, würde ja auch nicht nur jeden Kilometer kurz das Licht einschalten, sondern möchte ständig sehen, wo er sich befindet, was vor einem liegt und wie sich die Strecke entwickelt“, erklärt Schellander.