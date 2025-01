Warum viele vom Homeoffice zurück ins Büro müssen

Die Anzahl der Kontakte auf ein Minimum schrumpfen, Abstandsregelungen, Masken tragen – vor fünf Jahren wurde Homeoffice auf einen Schlag bei vielen Firmen eingeführt, um in der Corona-Pandemie auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt holen aber immer mehr Unternehmen ihre Beschäftigten in die Büros zurück. Was da dahintersteckt, das erklärt uns eine New-Work-Expertin.