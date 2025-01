„Komödie ist unsere Stärke, das wird so bleiben“

„Krone“: Wie sehr hat die Rolle in ,Bodyguard’ Weichen in Ihrer Karriere gestellt?

Max Ortner: Ich bin einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, konnte mich in der Folge im deutschsprachigen Film und Fernsehen positionieren. Ich spielte in einem Kinofilm, der bei der Berlinale lief, und in Serien für Amazon Prime und ORF.