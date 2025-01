Große Filmstarts: „Kino ist Livekonzert des Films“

Kult-Fortsetzung gibt es mit Michael Bully Herbigs „Das Kanu des Manitu“ (ab 14. 8.); Die Superlative: Tom Cruise sorgt in „Mission Impossible – The Final Reckoning“ für Mega-Action (ab 21. 5.). Mit „Avatar: Fire and Ash“ folgt noch ein Kassenschlager (ab 7. 12.) In beiden Kinos gibt es auch große Familienfilme, wie u. a. „Paddington in Peru“ (ab 30. 1.) sowie „Die Schule der magischen Tiere 4“ oder auch „SpongeBob 4“.