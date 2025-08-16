72-Jähriger wurde bei Unfall schwer verletzt

Im Lainbergtunnel verlor am Samstagnachmittag eine 67-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen das Auto einer 26-Jährigen. Der am Beifahrersitz mitfahrende Ehemann der 67-Jährigen erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen.
Eine 67-Jährige aus Steyr fuhr am Samstag gegen 13.10 Uhr mit dem Pkw ihres 72-jährigen Ehemannes, der am Beifahrersitz saß, im Lainbergtunnel auf der A9, Pyhrnautobahn im Gemeindegebiet von St. Pankraz in Fahrtrichtung Wels. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte die 67-Jährige den rechten Randstein im Lainbergtunnel. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und überfuhr die Mittelleitlinie.
Erheblicher Rückstau
Zur selben Zeit wollte eine 26-jährige Linzerin mit ihrem Pkw das Fahrzeug der 67-Jährigen gerade überholen und es kam zur Kollision. Die 26-Jährige und die 67-Jährige wurden von der Rettung mit leichten Verletzungen in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht, der 72-Jährige mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens kam es zu einem erheblichen Rückstau.
