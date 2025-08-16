72-Jähriger wurde bei Unfall schwer verletzt

Erheblicher Rückstau

Zur selben Zeit wollte eine 26-jährige Linzerin mit ihrem Pkw das Fahrzeug der 67-Jährigen gerade überholen und es kam zur Kollision. Die 26-Jährige und die 67-Jährige wurden von der Rettung mit leichten Verletzungen in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht, der 72-Jährige mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens kam es zu einem erheblichen Rückstau.