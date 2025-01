Diesen Schock-Künstler sollte man nicht verpassen!

Die Arkaden im Innenhof des Linzer Schlosses werden geöffnet und in einen historischen Zustand zurückversetzt. Der Archäologie- und Urgeschichte-Schwerpunkt wird neu arrangiert und gratis zu besuchen sein. Damit bekommt Linz eine große Gratisschau, so ähnlich wie im Weltmuseum in Wien. Der Depotneubau des Biodiversitätszentrums (früher Biologiezentrum) geht in die Planungsphase, der Sumerauerhof bekommt neue Fenster.