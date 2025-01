„Das Opfer schrie: ,Mich haben s‘ angeschossen!‘“

„Ich wollte gerade einen Kaffee servieren, da seh’ ich durchs Fenster, wie der BMW draußen anhält. Die Tür geht auf, und der Beifahrer springt urplötzlich raus, mit einer Pistole in der Hand. Dann geht die Fahrertüre auf, der Lenker kippt raus auf die Straße und kann nicht mehr aufstehen“, berichtet Sabine Edinger (56), Mitarbeiterin in einer Filiale der Bäckereikette „Haubis“ in der Benzstraße im Stadtteil Neue Heimat im Linzer Süden, wie sie sich ungewollt wie in einer „Tatort“-Folge vorkam.