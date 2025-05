Tanja Scharinger ist die Chefin bei der Feuerwehr

Die Statistik zeigt klar auf, dass wir auch hier ein wenig nachhinken: In der Männerbastion Feuerwehr sind aktuell knapp 10.000 Florianis weiblich. 740 davon sind in einer Führungsposition, fünf die Chefinnen am Einsatzort – wie etwa Tanja Scharinger. Die für das Feuerwehrwesen in Oberösterreich zuständige Landesrätin möchte das ändern.