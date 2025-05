Flatz: Autos mit Löchern und verkaufte Haut

Sie machen in ihren Performances Tabus und Gewalt sichtbar, sie gehen bis an Schmerzgrenzen.

Als ich in den frühen siebziger Jahren begonnen habe, gab es nur drei, die so arbeiteten: Marina Abramović, Chris Burden und mich – ich war der Jüngste. Wir haben zur selben Zeit in denselben Museen Performances gemacht. Jeder von uns ist auf seine Weise an seine körperlichen und auch psychischen Grenzen gegangen.