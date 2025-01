Misstrauischer Alpenverein will einbezogen werden

Grundsätzlich will der Alpenverein bei Entscheidungen zur Windkraft ein Mitspracherecht haben. „Wir sollten in das Behördenverfahren einbezogen werden“, so Radl und droht zugleich. „Sonst werden wir Projekte bis zu den Höchstgerichten bekämpfen.“ Während die Zonierung, die Martin Gruber und Sebastian Schuschnig in einer Verordnung planen, „wohlwollend zur Kenntnis“ genommen wird, besteht scheinbar wenig Vertrauen in die Landesregierung.