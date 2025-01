FPÖ warnt vor Befragung: „Kein Schutz ohne Gesetz“

Gruber und Schuschnig widersprechen

Die ÖVP widerspricht der rechtlichen Darstellung: „Die präsentierte Rechtsansicht ist völlig falsch und an den Haaren herbeigezogen“, so LH-Stv. Martin Gruber und Energiereferent Sebastian Schuschnig. „Die geplante Verordnung für eine strenge Windkraft-Zonierung ist die einzige Möglichkeit, um die Natur zu schützen und gleichzeitig Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die FPÖ nimmt weiterhin in Kauf, die Kärntner ohne Not völlig zu verunsichern.“