Nachfolger für Toplokal am Wörthersee gesucht

„Man muss Florian danken, was er für den See und die ganze Region getan hat“, betont Rene Mureny, Eigentümer der Wasserskischule. „Es hat gut 15 Jahre keine wirklichen Seebars gegeben.“ Mit einer Mischung aus gehobener Küche, entspannter Stimmung und Ibiza-Feeling wurde das Lokal von Florian Glatzner für viele zu einem Fixpunkt ihres Sommerurlaubs am Wörthersee.