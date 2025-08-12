Österreichs Schauspiel-Legende Peter Weck ist 95!

Von Schicksalsschlägen nicht verschont

Zugleich blieb dieses erfolgreiche Leben von Schicksalsschlägen nicht verschont. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Ingrid, mit der er fast 45 Jahre lang verheiratet gewesen war, pausierte Weck lange. Der Tod seiner Gattin 2012 sei für ihn ein tiefer Einschnitt gewesen, sagte Weck. In leichten Unterhaltungsfilmen wollte er ab dann nicht mehr mitspielen. „Ich bin nicht mehr bereit, Belangloses im Film vor mich hinzuplaudern. Ich möchte ernsthafte Rollen mit hohem schauspielerischem Anspruch. Das ist der Tenor für die Zukunft“, sagte er damals der dpa. 2014 war Weck als mordender Pensionist im „Tatort“ zu sehen. Im Jahr darauf spielte er in der ZDF-Reihe „Engel der Gerechtigkeit“ einen Mann, der seine klinisch tote Frau nicht sterben lassen will. Von der Bühne verabschiedete er sich dann 2019, als er in München in „Sonny Boys“ noch einmal auf der Bühne stand. Seit einem Schlaganfall 2022 ist Peter Weck nun allerdings auf einen Rollstuhl angewiesen.