Alter Namenssponsor muss vom Wörtherseestadion weg

„Vertragspartner ist informiert“

Offiziell wird das alles wieder unter dem Namen „Wörthersee-Stadion“ laufen. Denn mit 1. August ist bekanntlich der Vertrag mit Namenssponsor „28Black“ ausgelaufen. Die mit einer Plane überdeckten Lettern des Energydrink-Herstellers (siehe Bild oben) sind allerdings immer noch am Stadiondach montiert. „Der Vertragspartner, in dem Fall ist es eine Sportagentur von Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica, ist informiert, dass das alles abmontiert werden soll. Wir warten auf Rückmeldung“, erklärt Greiner.