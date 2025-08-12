Attacke am Forstsee: Jugendlicher schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend: Zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre) wurden gegen 22 Uhr beim Forstsee von einem unbekannten Mann beschimpft und attackiert. Dabei wurde der 18-Jährige von dem Unbekannten gestoßen. Der Bursche stürzte etwa drei Meter auf einen Felsen und anschließend ins Wasser. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Täter konnte flüchten.