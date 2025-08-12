Attacke am Forstsee: Jugendlicher schwer verletzt

Ein Aufruf auf Facebook sorgt für Aufsehen: Nach einer nächtlichen Attacke auf Jugendliche am Forstsee in Kärnten werden Zeugen gesucht. Ein Jugendlicher erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Polizei bestätigt den Vorfall.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend: Zwei Jugendliche (17 und 18 Jahre) wurden gegen 22 Uhr beim Forstsee von einem unbekannten Mann beschimpft und attackiert. Dabei wurde der 18-Jährige von dem Unbekannten gestoßen. Der Bursche stürzte etwa drei Meter auf einen Felsen und anschließend ins Wasser. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Täter konnte flüchten.
Nun suchen Angehörige der Jugendlichen via Facebook nach dem Täter. Es soll sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit breitem, kräftigen Körperbau gehandelt haben. Er sprach Hochdeutsch und hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Begleitet wurde er von einer Frau mit einem Kleinkind.
Die Polizei bestätigt den Vorfall. „Der Verletzte hat vor Ort mit den Beamten noch gesprochen und hatte eine blutende Wunde am Hinterkopf. Im Krankenhaus wurde dann die schwere Kopfverletzung festgestellt“, heißt es seitens der Polizei-Pressestelle.
Eine Fahndung nach dem Täter sowie dem möglichen Fahrzeug, ein dunkler Mercedes mit deutschem Kennzeichen, verlief erfolglos. Die Polizei erhofft sich durch die Einvernahmen weitere Erkenntnisse zu dem Vorfall.
Kommentare
