Der große Saisonausblick der ÖFB-Teamspieler!

Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad): Die Transfer-Saga des Sommers. Statt bei Rapid heuerte der Rekordnationalspieler unter großem Getöse bei Roter Stern Belgrad an. Dort ist der 36-Jährige der bestbezahlte Spieler der Klubgeschichte, hat bisher aber noch keine Partie von Beginn an bestritten. Die Erwartungen sind hoch, Roter Sterns neunter Meistertitel in Serie scheint Pflicht.