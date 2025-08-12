Nächtlicher Großeinsatz am Kärntner Rauschelesee

Aufgrund der zurückgelassenen Gegenstände und seiner Beobachtung hat der Wasserretter angenommen, dass sich noch ein Kind im Wasser befindet und einen Unfall befürchtet. Deshalb schlug der Mann bei den Einsatzkräften Alarm. Eine Streife der Polizei Reifnitz sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Feuerwehren Reifnitz, Keutschach, Waiern, Ferlach, Krumpendorf und Pritschitz mit insgesamt 47 Einsatzkräften und vier Tauchern rückten zu der Suche am See aus. Die Wasserrettung stellte 22 Einsatzkräfte, darunter 14 Taucher.