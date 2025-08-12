Nächtlicher Großeinsatz am Kärntner Rauschelesee

Ein Wasserretter hat Montagabend am Rauschelesee Alarm geschlagen: Der Mann hatte Badesachen eines Kindes am Ufer entdeckt. Daraufhin startete eine große Suche.
Ein T-Shirt, Badeschlapfen und eine zurückgelassene Mineralwasserflasche hatte der Wasserretter gegen 22.12 Uhr am Nordufer des Rauschelesees entdeckt. Der Mann hatte zuvor zwei Erwachsene und vier Kinder in dem Bereich wahrgenommen. Als die Badenden das Strandbad verlassen haben, habe der Wasserretter nur mehr drei Kinder gesehen.
Aufgrund der zurückgelassenen Gegenstände und seiner Beobachtung hat der Wasserretter angenommen, dass sich noch ein Kind im Wasser befindet und einen Unfall befürchtet. Deshalb schlug der Mann bei den Einsatzkräften Alarm. Eine Streife der Polizei Reifnitz sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Feuerwehren Reifnitz, Keutschach, Waiern, Ferlach, Krumpendorf und Pritschitz mit insgesamt 47 Einsatzkräften und vier Tauchern rückten zu der Suche am See aus. Die Wasserrettung stellte 22 Einsatzkräfte, darunter 14 Taucher.
Der See wurde mit Booten systematisch abgesucht und die Taucher durchkämmten den Nahbereich des Steges. Die Suche blieb ergebnislos und wurde kurz vor Mitternacht abgebrochen, da es keine Anhaltspunkte auf ein Verschwinden gab und außerdem keine Vermisstenanzeige eingelangt ist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.