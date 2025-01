Kickl will jetzt rasch eine Regierung bilden

Blaues Verhandlungsteam wiederbelebt

Erster Schritt in Richtung Koalitionsbildung sollen Vieraugengespräche zwischen Kickl und dem neuen ÖVP-Chef Christian Stocker sein. Das erste Treffen soll bereits am Mittwoch stattfinden. Der blaue Parteivorstand gab dafür grünes Licht. In der freiheitlichen Präsidiumssitzung wiederbelebt wurde auch das Verhandlungsteam, das bereits für die ersten – gescheiterten – Gespräche mit der ÖVP aufgestellt worden war. Diesem gehören neben Kickl die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker an. Dazu kommen Klubdirektor Norbert Nemeth, der Klubobmann im niederösterreichischen Landtag Reinhard Teufel, die Abgeordnete Susanne Fürst sowie Manager Arnold Schiefer.