Keine Regierung mit der FPÖ um jeden Preis

Was muss in einer Regierung jetzt umgesetzt werden?

Wenn wir zu Regierungsverhandlungen eingeladen werden, dann ist klar, dass wir unsere wichtigen Punkte weiterverfolgen. Alles, was die Wirtschaft ankurbelt, was uns wieder erstarken lässt, was Arbeitsplätze schafft und sichert. Bürokratieabbau ist da einer der wichtigen Punkte.