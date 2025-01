Kennen Sie diese potenziellen FPÖ-Minister?

Während in Wien der Hochnebel nicht weichen will und eine gewisse Tristesse vorherrscht, ist für Herbert Kickl und seine engsten Vertrauten der Himmel strahlend blau. Bis gestern hatten sie nur ein Ziel: den FPÖ-Chef ins Kanzleramt zu hieven. Zwar stehen noch Koalitionsverhandlungen an, aber Kickl ist nur noch wenige Schritte vom Kanzleramt entfernt. Nun gilt es, Ministerämter mit tauglichen Personen zu besetzen – und das angesichts einer äußerst dünnen Personaldecke. Wer käme dafür infrage?