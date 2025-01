Scholz verfolgt Entwicklung mit „großer Sorge“

Habeck warnt vor „Ausschließeritis“

Der wahlkämpfende SPD-Chef sieht durchaus Parallelen zur Situation in seinem Land, wo die rechtspopulistische AfD ähnliche Erfolge feiert wie die FPÖ in Österreich, während die einstigen Großparteien Federn lassen. Auch die deutschen Grünen üben Kritik, die sich aber vor allem gegen die mangelnde Kompromissfähigkeit der Parteien richtet – auch in Deutschland. So warnte Vizekanzler Robert Habeck vor einer „Ausschließeritis“ vor den Bundestagswahlen am 23. Februar. Dabei komme es zu einer Entwicklung, in der „die Parteien sich immer weiter auseinanderbewegen“.