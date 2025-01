Wer in der ÖVP als Minister unter Kickl bleibt

Blau-Schwarz steht vor der Tür. Im Hintergrund wird in beiden Parteien bereits an inhaltlichen Papieren und Ministerlisten gefeilt. In der ÖVP schlossen viele Minister eigentlich ja ein Amt in einer Regierung unter FPÖ-Chef Herbert Kickl aus. Wer seine Aussagen in Richtung des FPÖ-Chefs relativiert – und wer bei seinem Nein zu einer Regierung unter dem Freiheitlichen bleibt und damit bald ausscheiden wird.