Auftrag an Kickl: Das schreibt die Auslandspresse

Der Regierungsbildungsauftrag an FPÖ-Chef Herbert Kickl sorgt nicht nur in Österreich für Diskussionen, sondern ist auch Thema in internationalen Medien. Viele davon zeigen sich besorgt. „Sind wir alle abgestumpft? Oder ist das ein Zeichen dafür, dass rechtspopulistische bis rechtsradikale Politik (...) mehrheitsfähig geworden ist?“, fragt etwa die deutsche „Bild“-Zeitung.