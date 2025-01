Grüne fordern ÖVP-internen Aufstand gegen Kickl

„Weckruf“ an Christlich-Soziale

Genau an diese ÖVPler wendet sich der oberösterreichische Grünen-Chef jetzt: „Ich möchte einen Weckruf senden an alle in der ÖVP, die sich als christlich-sozial verstehen. Es gibt noch die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen.“ Was Kaineder damit meint: Noch gibt es keine Zustimmung der ÖVP zu einer blau-schwarzen Koalition – und nur ein „kleiner Kreis“, also der Wirtschafts- und Industrieflügel innerhalb der ÖVP, habe über den Kopf der Funktionäre hinweg entschieden, doch mit der FPÖ zusammenzugehen.