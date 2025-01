Diese Kickl-Gefährten kommen jetzt an die Macht

5 Jahre ist es her, als die FPÖ durch das Ibiza-Video in die größte Krise der Partei-Historie schlitterte. Die damaligen Anführer rund um Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus sind Geschichte. Jetzt drängen die Freiheitlichen als stärkste Kraft in die Regierung. Krone+ sah sich die Gefolgschaft von Herbert Kickl an, die künftig die Hebel der Macht in der Hand halten wird.