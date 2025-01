Kongress bestätigte Trumps Sieg jetzt offiziell

Trump will Angreifer begnadigen

Am 6. Jänner 2021, als Bidens damaliger Wahlsieg bestätigt werden sollte, hatten Randalierende Sicherheitsbarrikaden am Kapitol durchbrochen. Sie drangen in Sitzungssäle und Büros ein, prügelten Sicherheitskräfte nieder. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.