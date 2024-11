Wem Trump jetzt wichtige Posten verschaffen könnte

Robert Kennedy Jr.

Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy trat bei der Präsidentschaftswahl selbst als unabhängiger Kandidat an. Im August setzte er seinen Wahlkampf jedoch aus und sprach Trump seine Unterstützung aus. Zum Dank sicherte der Republikaner Kennedy zu, dass er unter ihm eine „große Rolle“ in der Gesundheitsversorgung spielen werde. Kennedy, der Verschwörungslügen über Impfungen verbreitet, wird nun als künftiger Gesundheitsminister gehandelt. In seiner Siegesrede kündigte Trump an, Kennedy werde „Amerika wieder gesund machen“.