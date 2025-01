Herzzerreißend! Orca-Mama trauert um totes Kalb

Tiefe emotionale und soziale Strukturen

Am 1. Jänner habe eine Forschungsgruppe der NOAA beobachtet, dass die Orca-Mutter ihr totes Kalb vor sich hertrug, heißt es im Instagram-Video der Behörde – ein Verhalten, das auch von anderen sozialen Tieren wie Primaten und Elefanten bekannt sei. „Der Verlust von J35 erinnert uns an die tiefen emotionalen und sozialen Strukturen dieser unglaublichen Tiere“, heißt es in dem Video weiter.