Dramatisch: Gruppe Orcas steckte im Packeis fest

Orcas drohten an Erschöpfung zu sterben

Mari Kobayashi von der Universität für Landwirtschaft in Tokio sagte laut NHK: „Schwertwale sind Säugetiere. Zum Atmen über die Lunge müssen sie also auftauchen. Die Eisschollen könnten womöglich ausgedehnter als erwartet gewesen sein, was es den Tieren erschwert haben könnte, aufzutauchen.“