Orca tötete Weißen Hai innerhalb von Minuten

Hinweise bereits früher

Hinweise auf die Möglichkeit gab bereits. So verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Juni 2023 erstmals, wie ein Orca vor der Küste der Kleinstadt Mossel Bay (Südafrika) einen zweieinhalb Meter langen jungen Weißen Hai jagte. Später schwamm er mit dessen Leber im Maul an einem Boot vorbei. „Diese Sichtung gab Hinweise auf die alleinige Jagd von mindestens einem Schwertwal, was das in der Region bekannte konventionelle kooperative Jagdverhalten infrage stellt“, sagte Forschungsleiterin Towner.