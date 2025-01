Achtjähriger überlebt fünf Tage unter wilden Löwen

„Es war wahrscheinlich seine letzte Chance, nach fünf Tagen in der Wildnis gerettet zu werden“, sagt Murombedzi. Während seiner Zeit im Park ernährte er sich von wilden Früchten, an Wasser gelangte er, indem er mit einem Stock eine Art kleine Brunnen in trockene Flussbette grub. Diesen Überlebenstrick kannte er, weil er in einem von Dürre geprägten Gebiet aufgewachsen war.