Zuckerlregierung: „Einfach mal arbeiten lassen!“

Die Koalitionsgespräche zwischen der ÖVP, SPÖ und NEOS könnten kurz vor dem Durchbruch stehen. Nehammer drängt auf eine Einigung bis zum Dreikönigstag, um die erste Dreier-Koalition der Zweiten Republik zu schmieden. Ein erstes Treffen der Parteichefs am Donnerstag soll Fortschritte mit sich bringen, doch vor einer Einigung müssen noch organisatorische und inhaltliche Hürden, wie der marode Staatshaushalt, überwunden werden. Ziel ist es, schnell einen Kompromiss zu erzielen, möglicherweise noch vor der Burgenlandwahl am 19. Januar.



Kaum Vertrauen in eine Dreier-Koalition

Viele Leserinnen und Leser sind nicht besonders zuversichtlich, wenn es um die angestrebte „Zuckerl-Koalition“ geht. User Tiroler72 glaubt, dass es an den fehlenden inhaltlichen Gemeinsamkeiten der drei Parteien scheitern könne.