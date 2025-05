Würden Sie Österreich im Ernstfall verteidigen?

Der Gedanke an Krieg war für viele in Österreich lange Zeit abstrakt – ein Geist längst vergangener Weihnachten oder ein fernes Szenario. Doch seit dem Krieg in der Ukraine, weltpolitischen Spannungen und zunehmender Unsicherheit ist das Thema wieder greifbar geworden: Was würde passieren, wenn ein Ernstfall eintritt? Wären Sie bereit, Österreich zu verteidigen?