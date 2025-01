Kanzler will Dreierpakt zum Dreikönigstag fixieren

„Schneller Durchbruch möglich“

Wie die „Krone“ erfuhr, soll das erste Treffen der drei Parteichefs Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger im neuen Jahr am Donnerstag eine neue Dynamik entfachen. Vor allem die Kanzlerpartei steht in den Verhandlungen zur Zuckerl-Koalition mit beiden Beinen auf dem Gaspedal. Spätestens vor der Burgenlandwahl am 19. Jänner, am liebsten aber noch diese Woche, soll und könnte es eine Einigung geben.