Wo Eisläufer jetzt zu ihrem Genuss kommen

Dass der idyllische Weißensee ein unvergleichliches Paradies für Eisläufer ist, weiß man in ganz Europa spätestens seit die Holländer hierher ausweichen, mit ihrer zu Hause kaum noch möglichen „Elf-Städte-Tour“, die heuer vom 18. Jänner bis zum 1. Februar stattfinden wird. Und so wundert es kaum, wenn etwa am vergangenen Traum-Wochenende derart viele auf diese Natureisfläche wollten, dass Parkplätze zum ultimativ limitierenden Faktor wurden.