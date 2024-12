Artilleriefeuer in der Silvesternacht 1917/18

Als 21-Jähriger wird Franz Arneitz aus Ledenitzen (Kärnten) 1914 in das in Klagenfurt stationierte k.u.k Infanterieregiment Nr. 7 Graf von Khevenhüller eingezogen. In dieser Einheit bleibt er alle Kriegsjahre bis 1918. Kurz vor Neujahr 1918 befindet er sich an der Italienfront, wo er auch den Jahreswechsel erlebt.