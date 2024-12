Rekordverdächtig! 16. Generation führt Wirtshaus

Innsbruck liegt ihm geografisch zu Füßen, seine Existenz den Menschen offenbar am Herzen: der „Isserwirt“ in Lans. Er ist wahrlich ein alter Herr mit Geburtsjahr 1313 (Nachweis im Landesarchiv), aber er kann stolz sein, denn die bereits 16. Generation – das könnte zumindest Tirol-Rekord sein – trägt ihn durch eine Zeit, in der das Gasthaussterben Realität ist.