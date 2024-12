Sie halten die Stadt zu Weihnachten am Laufen

Am Wiener Hauptbahnhof berät ÖBB-Mitarbeiterin Saphira U. Reisende, deren Zugfahrten sie oft bis ans andere Ende Europas führen. Ihre Schicht am 24. Dezember beginnt um 10 Uhr und endet erst um 20.30 Uhr. Seit Jahren übernimmt sie an den Weihnachtsfeiertagen Dienste, um Kollegen mit Kindern zu entlasten. Und auch andere Berufsgruppen sind an den Feiertagen im Einsatz, um die Stadt am Laufen zu halten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.