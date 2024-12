Kärntnerin fiel zweimal auf selben Betrüger herein

Am 2. Dezember 2024 wurde sie abermals von einem Anlageberater der gleichen Firma via WhatsApp kontaktiert. In der Nachricht wurde ihr mitgeteilt, dass sie ein Bitcoinguthaben in der Höhe von mehreren 100.000 Euro habe – sie müsse nur noch eine Transaktionsgebühr überweisen, damit das Geld fließt. Die 68-Jährige überwies in vier Teilzahlungen, diesmal auf verschiedene italienische Konten, mehrere 10.000 Euro, bekam aber wieder nichts zurück.