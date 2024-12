Seltenes Phänomen: Wenn Frauen Amok laufen

Zwei Tote, sechs Verletzte – das ist die traurige Bilanz des jüngsten Amoklaufs an einer Schule in den USA. So weit, so ungewöhnlich für diese – wäre da nicht eine Sache anders gewesen: Der Schütze war weiblich. Krone+ über das seltene Phänomen der Amokläuferinnen und die möglichen Gründe, warum Frauen zur Waffe greifen.