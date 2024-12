Schüsse an US-Schule: Mindestens drei Tote

Polizeichef: „Es besteht keine Gefahr mehr“

Derzeit bestehe keinerlei Gefahr mehr am Tatort oder an anderen Schulen in der Umgebung, betonte Barnes, der auch auf einen glücklichen Zufall hinwies: Polizeisanitäter hatten gerade eine Schulung in der Nähe, als sie alarmiert wurden. Daher seien sie auch so schnell an Ort und Stelle gewesen. Die erste Priorität sei die Ausschaltung des Bewaffneten gewesen. Anschließend habe man sich um die Verletzten gekümmert, berichtete der Polizeichef den anwesenden Journalisten.