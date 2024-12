Wie es bei KTM nun für die Mitarbeiter weitergeht

Die Fortführung von KTM erhält grünes Licht! Vier Tage vor Weihnachten verbuchte der in die Insolvenz geschlitterte Motorradhersteller am Landesgericht in Ried im Innkreis einen wichtigen Etappensieg. Dabei erfuhr man auch: Der für Jahresbeginn 2025 geplante Jobabbau soll niedriger als geplant ausfallen. Und das war nicht die einzige gute Nachricht für die Mitarbeiter …