Erster Schicksalstag für KTM im Kampf um Zukunft

Engagement von Citigroup schafft Luft und Vertrauen bei Banken

Fakt ist: Mit der Bekanntgabe am Dienstagabend, dass man zur Begleitung der Gespräche mit bestehenden und potenziellen neuen Investoren die Investmentbank Citigroup gewinnen konnte, verschafft dem Unternehmen viel Luft. Vor allem für die bereits finanzierenden Banken und Institute scheint es damit glaubhaft, dass durch die Hereinnahme neuer Teilhaber – oder womöglich sogar eines neuen Eigentümers – die Liquidität gesichert werden kann. Dann wäre es möglich, gemeinsam die Sanierung zu stemmen und damit hoffentlich auch möglichst viele Jobs in der Region in und um Mattighofen zu retten.