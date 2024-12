Löhne für KTM-Mitarbeiter: kein „Weihnachtswunder“

Anfang dieser Woche werden die rund 1500 Mitarbeiter des in die Insolvenz geschlitterten Möbelhändlers kikaLeiner ihre ausstehenden November-Gehälter und das anteilige Weihnachtsgeld erhalten, was trotz ungewisser Jobaussichten zumindest in puncto des Kontostandes so kurz vor Weihnachten etwas Entspannung bringt.