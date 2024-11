Tochter: „Wirst allein verrecken, wie ein Hund!“

Doch die Ungewissheit, ob auch Inzest passierte, quält die Französin, der Zweifel würde sie „auf niedriger Flamme verzehren“, so Darians Anwalt. Am Mittwoch vor Gericht gingen schließlich die Emotionen mit ihr durch: Als ihr Vater kleinlaut erklärt, er wolle ihr noch einmal in die Augen blicken, er ertrage es nicht, sie in „diesem Zustand“ zu sehen, brüllte sie ihn an. „Ich werde dich nicht besuchen kommen, Dominique“, schrie sie. „Du wirst allein verrecken, wie ein Hund!“