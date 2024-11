In Frankreich geht das Verfahren rund um das Vergewaltigungsopfer Gisèle Pelicot in seine Endphase. „Ich will, dass sie keine Schande mehr verspüren. Nicht wir sollten uns schämen, sondern sie“, sagte Pelicot an missbrauchte Frauen gerichtet. Sie wurde etwa 200 Mal von mehr als 50 Männern vergewaltigt, darunter von ihrem damaligen Ehemann.