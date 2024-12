Marathonsitzung wegen Wohnbau und Naturschutz

Umfrage sieht ÖVP und FPÖ fast gleichauf

Für hochgezogene Augenbrauen hatte schon in der Früh eine neue Umfrage der „Bezirksblätter“ gesorgt. Bei der Frage zur Landtagswahl unter 502 Befragten liegen ÖVP (30 Prozent) und FPÖ (29 Prozent) praktisch gleichauf. Für die Blauen ist das im Vergleich zu 2023 ein schönes Plus von mehr als drei Prozentpunkten. Die Opposition verliert durch die Bank, am stärksten die KPÖ Plus auf 9 Prozent. Die SPÖ liegt laut der Umfrage bei 17 Prozent, die Grünen bei 7 Prozent. Einzige Partei mit einem Plus neben der FPÖ: Die Neos, sie würden auf 6Prozent kommen.