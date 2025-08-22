Vorteilswelt
RB-Brüderduell in Zell

Salzburg bekommt Dosen-Derby gegen München

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.08.2025 22:04
Traf bereits für München: Ex-Salzburger Ryan Murphy.
Traf bereits für München: Ex-Salzburger Ryan Murphy.(Bild: GEPA)

Das Spiel um den dritten Platz beim Red Bulls Salute in Zell am See hat es in sich. Es kommt zum Dosen-Derby zwischen Red Bull Salzburg und Red Bull München! Nach Salzburgs Niederlage gegen Zug verloren am Abend auch die Oberbayern. Gegen den schwedischen Top-Klub Rögle verlor die Mannschaft von Oliver David mit 1:4.

0 Kommentare

Seit gestern Abend ist es fix! Das Salute-Turnier in Zell am See bekommt das große Dosen-Derby zwischen Red Bull Salzburg und Schwesterklub Red Bull München. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fing sich wie zuvor Salzburg schon im Halbfinale eine Schlappe, muss ebenfalls in das ungeliebte Spiel um Platz drei. Rögle trifft indes im Finale auf Zug. 

Murphy trifft für München und auf die „Ex“
Beim 1:4 gegen den schwedischen Top-Klub schriebt auch Ex-Bulle Ryan Murphy an. Der Verteidiger sorgte für das zwischenzeitliche 1:1. Los geht‘s in der Zeller Eishalle Samstag um 15 Uhr. Das Finale steigt um 19 Uhr. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
