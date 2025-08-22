Salzburg bekommt Dosen-Derby gegen München

Seit gestern Abend ist es fix! Das Salute-Turnier in Zell am See bekommt das große Dosen-Derby zwischen Red Bull Salzburg und Schwesterklub Red Bull München. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fing sich wie zuvor Salzburg schon im Halbfinale eine Schlappe, muss ebenfalls in das ungeliebte Spiel um Platz drei. Rögle trifft indes im Finale auf Zug.



Murphy trifft für München und auf die „Ex“

Beim 1:4 gegen den schwedischen Top-Klub schriebt auch Ex-Bulle Ryan Murphy an. Der Verteidiger sorgte für das zwischenzeitliche 1:1. Los geht‘s in der Zeller Eishalle Samstag um 15 Uhr. Das Finale steigt um 19 Uhr.