Eisbullen verpassen Salute-Finale in Zell am See

Salzburg dreht Rückstand gegen Zug

Besonders im ersten Drittel tat sich die Mannschaft von Headcoach Manny Viveiros schwer und geriet nach acht Minuten in Rückstand, als Tobias Geisser das 1:0 für Zug erzielte. Die Bulls schüttelten sich in der ersten Pause kurz und zeigten im Mitteldrittel eine starke Leistung. Neuzugang Travis St. Denis glich nach einem Querpass von Michael Raffl zum 1:1 aus. Kurz danach klingelte es aber erneut, als Gregory Hofmann die Zuger in der 24. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Salzburg ließ sich davon aber nur wenig beirren und schlug durch einen weiteren Neuzugang zurück: Connor Corcoran glich in der 32. Minute zum 2:2 aus. Toptorhüter Leonardo Genoni war dabei ohne Chance.