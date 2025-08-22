Vorteilswelt
Feuerverbot endet

Grillplätze am Salzachsee ab Samstag nutzbar

Salzburg
22.08.2025 16:00
Die sieben Grillüplätze können ab morgen wieder gebucht werden.
Die sieben Grillüplätze können ab morgen wieder gebucht werden.

Die Waldbrandverordnung im Stadtgebiet Salzburg läuft mit Freitag aus. Damit dürfen ab Samstag die städtischen Grillplätze – darunter die sieben Stellen am Salzachsee – wieder genutzt werden. Buchungen sind ab sofort möglich, die Regeln vor Ort sind strikt einzuhalten.

Mit dem heutigen Freitag endet die seit 14. August geltende Waldbrandverordnung im gesamten Stadtgebiet Salzburg wieder. Damit fällt auch das strikte Feuer- und Rauchverbot in und nahe von Wäldern. Ab Samstag stehen die städtischen Grillplätze wieder zur Verfügung.

Besonders beliebt sind die sieben Grillstellen am Salzachsee beim Karlsbader Weiher. Sie können während der offiziellen Grillsaison vom 1. April bis 30. Oktober kostenlos genutzt werden. Voraussetzung ist allerdings eine Reservierung. Diese ist ab sofort wieder möglich – entweder für den Zeitraum von 10 bis 16 Uhr oder von 16 bis 22 Uhr. Pro Tag kann jeweils nur eine Grillstelle gebucht werden, maximal eine Woche im Voraus.

Wichtig: Eigene Griller müssen mitgebracht werden. Außerdem sind die ausgeschilderten Hinweise und Regeln am Grillplatz strikt zu befolgen. Außerhalb der Grillsaison ist das Grillen auf den öffentlichen Plätzen nicht gestattet.

Mit der Aufhebung der Verordnung wird nach den niederschlagsreichen Tagen die Waldbrandgefahr als gebannt angesehen. Damit steht geselligen Grillabenden am Wochenende nichts mehr im Wege.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
