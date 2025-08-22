Grillplätze am Salzachsee ab Samstag nutzbar

Besonders beliebt sind die sieben Grillstellen am Salzachsee beim Karlsbader Weiher. Sie können während der offiziellen Grillsaison vom 1. April bis 30. Oktober kostenlos genutzt werden. Voraussetzung ist allerdings eine Reservierung. Diese ist ab sofort wieder möglich – entweder für den Zeitraum von 10 bis 16 Uhr oder von 16 bis 22 Uhr. Pro Tag kann jeweils nur eine Grillstelle gebucht werden, maximal eine Woche im Voraus.